ديربي كورونا يجمع #الهلال و#النصر في ظروف استثنائية

تستعد الجماهير الرياضية بعد شهر من الآن وفي اليوم الـ5 من شهر أغسطس المقبل للقاء المرتقب بين قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر، وذلك في لقاء يجمعهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات بطولة دوري كأس اللأمير محمد بنسلمان للمحترفين الجولة الـ23.

ويأتي لقاء ديربي الرياض بين الزعيم وفارس نجد بعد إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة يوم الـ 14 من شهر مارس الماضي، وذلك بسبب جائحة فايروس كورونا و كان من المقرر إقامة الديربي في اليوم الـ20 من الشهر ذاته.

يدخل الفريقان اللقاء لهدف الفوز ولا غيره حيث يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، ويريد الهلال أن يعزز صدارته والفارق النقطي بفوز على النصر و يريد أن يحقق الفوز حيث كان آخر فوز للزعيم على النصر في شهر أكتوبر 2017م حيث انتهى اللقاء بهدفين لهدف.

ويدخل النصر اللقاء و هو يحمل انتصارين متتاليين ضد الهلال حيث حقق فوزه العام الماضي في شهر مارس بالجولة الـ25 بنتيجة 3-2 كانت رأسية برونو هي القاضية في تلك المباراة بالدقيقة الـ97، و في هذا الموسم في الـ27 من شهر اكتوبر 2019م استطاع النصر الفوزعلى الهلال بهدفين لهدف.

جدير بالذكر يدخل الزعيم الهلالي اللقاء بالمعنويات المرتفعة بعد تحقيق اللقب الآسيوي الأخير 2019م و المشاركة في البطولة العالمية، ويطمح النصر في تكرار ما فعله موسمي 2013/2014 و 2014/2015 حيث حقق الدوري في مرتين متتاليتين و كان الوصيف الهلال ويريدون النصراويين أن يكون دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لقباً استثنائيًا لهم.

و سيشهد اللقاء المرتقب تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين و شكل مخصوص بين عبدالرزاق حمدالله و بافتيمبي قوميز على صدارة ترتيب هداف والدوري حيث يتصدر المغربي حمدالله بـ18 هدفا والفرنسي قوميز ثانيا بـ 14 هدفا و على صعيد صناعة الاهداف هناك منافسة قوية بيننور الدين امرابط و سيباستيان جيوفينكو حيث صنع المغربي أمرابط 8 اهداف و الإيطالي جيوفينكو 7 أهداف.