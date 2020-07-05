القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية بالشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .