سقوط رافعة في خزان مياه بجدة.. ووفاة السائق

لقي سائق رافعة شوكية مصرعه، نتيجة سقوطه والمعدة في خزان مياه خاص بإحدى الشركات بمحافظة جدة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ( 911 ) عن وقوع حادث سقوط رافعة في خزان مياه بمحافظة جدة.

وأوضح الحساب عبر تغريدة ورد فيها ( عدم أخذ الحيطة والحذر يتسبب بسقوط رافعة شوكية في خزان مياه داخل أحدالشركات بمحافظة جدة بحي الأجواد ووفاة

قائدها).

وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث والوقوف على الحالة وعمل الإجراءات الآزمة ونقل المتوفى للمستشفى.