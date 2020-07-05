أمانة مكة تناقش خطة أعمال حج هذا العام الاستثنائي

انعقد بمكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، اجتماعاً مرئياً لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ الاستثنائي بحضور وكلاء الأمانة ومدراء العموم، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، كما تمت مناقشة خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.

وقال إنه ينبغي على الجميع أن يدركوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان تجند كافة طاقاتها المالية والبشرية لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام.

وأبان أن موسم الحج لهذا العام سيكون حجاً آمناً وصحياً للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الإستثنائية واستمرار الجهود من كافة القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة “كورونا”، مشيراً بأن لدى الأمانة خططاً تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.