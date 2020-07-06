الهند تتجاوز روسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا

اجتازت الهند اليوم الإثنين روسيا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد لتصبح ثالت أكبر دولة من حيث عدد من الإصابات المؤكدة في العالم بعد تسجيل 24 الفا و 248 حالة اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلنت الهند اليوم أن بها 697 ألفا و413 حالة اصابة مؤكدة، بما في ذلك 19 الفا 693 حالة وفاة، بينما يوجد في روسيا 680 الفا و 283 حالة اصابة مؤكدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الاصابات على مستوى العالم بتسجيل ما يقرب من 9ر2 مليون حالة، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، بأكثر من 6ر1 مليون حالة.