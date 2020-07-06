نزيف مستمر أمام الدولار.. العملة الإيرانية تفقد 80% من قيمتها

واصل الريال الإيراني نزيفه أمام الدولار الأمريكي، ووصل إلى مستوى قياسي في السوق غير الرسمية، في ظل الضغوط على الاقتصاد بسبب فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.

وذكر موقع “بونباست دوت كوم” المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي، أن الدولار وصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال، يوم الجمعة الماضي.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 80% من قيمتها على مدى عدة أشهر، وسط طلب كثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تقلص صادرات إيران النفطية وتأثر اقتصادها بشدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018، من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ضربت الاقتصاد بشدة.

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي، في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي سجلت أيضاً أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.