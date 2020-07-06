1.6 مليون إصابة و65 ألف وفاة بـ #كورونا في البرازيل

وصل إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 64.867، بسبب فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل 602 وفاتين في الساعات الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الإصابات إلى 1.603.055، وفق ما أوردت الحكومة البرازيلية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها اليومي أمس الأحد، بتسجيل 26051 إصابة، في الساعات الـ24 الماضية.

وتعد البرازيل واحدة من بؤر الوباء العالمية، والثانية في عدد المصابين والوفيات في العالم، خلف الولايات المتحدة.

ويختلف الباحثون حول موعد ذروة الوباء، وهناك من يرى أن البرازيل ستحافظ على مستوى متوسط من الوفيات، والإصابات لفترة طويلة من الزمن بسبب البعد القاري للبلاد.