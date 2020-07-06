الصين: اعتقال أستاذ للقانون انتقد رئيس البلاد بسبب #كورونا

اعتقلت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، شو جانغرون، أستاذ القانون في جامعة “تسينغ-هوا”، التي تعد بين أهم المؤسسات التعليمية في الصين، بعد نشره مقالات حمّل فيها سياسة التضليل والرقابة التي يتبناها رئيس البلاد، شي جينبينغ، مسؤولية تفشي فيروس “كورونا”.

واقتحم أكثر من 20 شرطيًّا منزل جانغرون من منزله في ضواحي بكين، واتصل أحدهم بزوجته، التي تقيم بمكان منفصل عنه في سكن جامعي، لإبلاغها بأنه تم توقيفه للاشتباه بتورطه في تسهيل الدعارة في مدينة تشينغدو (جنوب غرب البلاد).

وجانغرون معروف بانتقاده الحكومة علناً، وهو أمر نادر في الأوساط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشددة في الصين.

ووصف أصدقاء جانغرون التهم بـ”السخيفة والمعيبة”.