عالم فيروسات: المدن الكبيرة لن تتعرض لموجة ثانية من #كورونا

أكد عالم الفيروسات الروسي المعروف بافيل فولشكوف، أن المدن الكبيرة لن تتعرض لخطر موجة ثانية من كورونا، موضحا أن نسبة كبيرة من سكانها باتوا يحملون أجساماً مضادة للفيروس.

وأشار فولشكوف، وهو رئيس مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو الفيزيائي التقني، إلى أنه رسميا تم تسجيل 20 % من سكان موسكو كحملة للأجسام المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا قناعته بأنه يمكن إضافة 60% آخرين إلى هذه النسبة.

وأضاف فولشكوف أن هذا يعطي سبباً للتنبؤ بأن العاصمة الروسية لن تتعرض لموجة ثانية من كوفيد-19. معتبرا أن إصابة 700 شخص في موسكو، التي يقطنها الملايين، دليل على أن الحصانة الجماعية قد تشكلت في العاصمة.

وأوضح فولشكوف أنه، لو كان لدينا فعلا فقط 20% فقط من السكان يتمتعون بالحصانة، ومع فتح المطاعم والمحال التجارية، فيجب أن يكون عدد الإصابات اليومية المكتشفة أكبر بكثير، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك.

ويتوقع الخبير، أن تصل معدلات حالات الإصابة الجديدة في أغسطس إلى قيم صفرية تقريباً.. لكن هذا لا يعني أنه لن يتم تسجيل حالات إصابات منفردة لفترة أطول، هذه الإصابات ستأتي إلى العاصمة من المناطق.

جدير بالذكر، أن دراسة إيطالية جديدة كانت قد حذرت أن مناعة القطيع ربما تكون تكتيكاً غير واقعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خاصة أن أوروبا بعيدة جداً عن الوصول إلى مستويات التعرض المطلوبة لمناعة القطيع، التي يجب أن تبلغ نحو 40% من عدد السكان.