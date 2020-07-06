ألمانيا.. تجربة ناجحة لتدريب الكلاب على اكتشاف #كورونا

بدأ الجيش الألماني تدريب عدد من الكلاب لديه على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

والمعروف أن فصائل من الكلاب قادرة على تقصي أنواع مختلفة من السرطان ونقص سكر الدم لمرضى السكر، وعلى هذا الأساس نشأت فكرة مشروع كورونا.

ويشارك في التدريبات القوات المسلحة الألمانية وجامعة “تيهو” للطب البيطري في هانوفر، وتجرى على 10 كلاب من نوعية شيبرد وشبانيل والاسترداد.

وقالت مدرسة تدريب الكلاب الخدمية المقامة في وسط الغابة إن الكلاب نجحت في اكتشاف 80% من حالات الإصابة بكورونا حتى الآن، مضيفة: “نحن على أفضل طريق لمواصلة المشروع بنجاح”.

ومن المنتظر إعلان نتائج موثوقة للمشروع في غضون أسابيع.

وحتى الآن تقوم الكلاب باستنشاق عينات لعاب من مصابين، بعد إبطال ضرر الفيروس كيميائيا فيها، وعقب إتمام ناجح لهذه السلسلة من التجارب، تأتي العقبة التالية: هل تنجح تجربة الشم حتى مع الفيروسات النشطة في اللعاب البشري؟

وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة “تيهو”، باولا يندرني: “ينبغي أن تتم هذه التجارب تحت ظروف مختلفة تماما، ففي النهاية يتعين علينا ضمان عدم انتقال الإصابة لأي كائن عبر العينات شديدة العدوى”.