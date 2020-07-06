“الصحة”: رفع الطاقة الاستيعابية لمختبر عسير الإقليمي 100%

أعلنت وزارة الصحة رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي بمنطقة عسير بنسبة تزيد عن 100% في إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة إن الطاقة الاستيعابية للمختبر سترتفع من 2400 فحص يومياً، لأكثر من 4000 فحص يومياً، مؤكدة استمرار التوسع حتى تزيد عن 7000 فحص.

وأكدت الوزارة أن المختبر أجرى 110 آلاف فحص مخبري لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وأفادت أنه تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة من مختلف مستشفيات المنطقة تلبية لحاجة العمل، كما تم توفير عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة بمختلف أنواعها الإسهام في تحسين وتجويد وتسريع الخدمة.