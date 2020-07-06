أمير عسير يوجه بضبط مخالف للائحة الذوق العام في السودة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة “عسير كذا أجمل” التي أطلق سموه أعمالها العام المنصرم، بالكتابة على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها.

وأوضح رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل، أنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه.

وتأخذ مبادرة “عسير كذا أجمل” مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على أنه “لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية”.