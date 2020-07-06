وزير العدل بجزر القمر: المملكة تميزت بحرصها على أمن وسلامة ضيوف الرحمن

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية القمر المتحدة الشيخ محمد حسين جمل الليل, أن قرار المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جداً حفاظاً على سلامة وصحة الحجاج، يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على صحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، الذين تشرفت المملكة عبر عقود من الزمان بحمل لواء خدمتهم، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

ورحب في برقية بالقرار الحكيم الذي يتسق تماماً مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء التي كانت محل تقدير الجميع، مثمناً الجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة, بالعلاقات المتينة التي تربط البدين الشقيقين من تعاون وثيق ومثمر، متطلعا إلى مزيد من آفاق أرحب في شتى المجالات لا سيما التعاون الإسلامي والدعوي.