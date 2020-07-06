“الصحة” تشيد بشاب مصاب بكورونا تقيد بالإجراءات الصحية ورفض الذهاب لحفل زفاف دعي إليه

روت وزارة الصحة، قصة مصاب بفيروس كورونا المستجد شعر بالمسؤولية الكاملة والتزم بالإجراءات الصحية التي أوصت بها ومنها العزل المنزلي وعدم المخالطة حال الشعور بأي عرض من أعراض الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن شاب شعر بارتفاع درجة حرارته فقرر عدم الذهاب إلى حفل زفاف دُعي إليه وعقب إجراء الفحوصات تبين إصابته بالفيروس مما أدى إلى حماية الحضور من انتقال العدوى إليهم والحفاظ على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل4,207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 213,716 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن تعافي 4,398 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149,634 حالة، كما تم تسجيل 52 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1968 حالة.