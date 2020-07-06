أمانة جدة تحبط تعديات على أراض حكومية من جهات استغلت جائحة كورونا

أحبطت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولة لاستغلال ظروف جائحة كورونا وانشغال الجهات الحكومية بجهود مكافحة الفيروس.

وتم تكثيف جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد المخالفات خلال الجائحة، حيث تم رصد مخالفات وإحباط تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة، وبلغ إجمالي الأراضي الحكومية التي تم استعادتها نحو 500 ألف متر مربع.

حذرت أمانة جدة من التعدي على الأراضي الحكومية وبأنها ستطبق أقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين.