آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات أمريكا تتخطى 3 ملايين

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فى الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 3 ملايين حالة، وذلك وفق إحصاء “ورلد ميترز”.

وفيما تم تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة بالفيروس داخل الولايات المتحدة، وارتفعت حالات الشفاء إلى أكثر من مليون و292 ألف حالة شفاء، وتواصل الولايات المتحدة التواجد فى المركز الأول عالميًا فى تسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وتعد ولاية نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تسجيلا للاصابات بالفيروس، حيث سجلت حتى الآن 422,268 إصابة بفيروس كورونا، وتأتى بعدها ولاية كاليفورنيا وولاية فلوريدا.