التعليم: إغلاق 4795 حسابًا وإلغاء المتابعة لأكثر من 1.5 مليون حساب تعمل بلا حوكمة

أعلنت وزارة التعليم، أنه بعد صدور قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، بدأت الوزارة مرحلة جديدة في ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات، والتي تعكس أهداف الحوكمة وأبعادها الاستراتيجية وتشمل الحد من أي اجتهادات أو تجاوزات، توضيح الإجراءات وتحديد المسؤوليات، الحد من التداخل في الصلاحيات، الالتزام بمصادر المعلومات، تفعيل المتابعة ومراقبة الأداء.

وأضافت الوزارة، أنه نتيجة للعمل المتواصل خلال الفترة الماضية كشفت نتائج تطبيق الدليل عن وجود آلاف الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالتعليم تعمل بلا حوكمة وتشكل مخاطر كبيرة على الخطاب الإعلامي للوزارة وعلاقتها بالجمهور، فضلًا عن إدارة تلك الحسابات بطريقة غير منظمة، وبعد مرور أكثر من شهر على تطبيق قرار الوزير لحوكمة الحسابات، تم إغلاق 4795 حسابًا تشمل 3147 حسابًا في تويتر و721 في سناب شات و927 في إنستقرام، وإلغاء المتابعة لـ1577331 حسابًا، وإعادة ترميز وتوحيد الهوية لـ76 ألف حساب، مؤكدة أن العمل ما زال مستمرًا لضبط وتجويد حسابات الوزارة.