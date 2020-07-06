مصر تؤكد استمرار خلافات سد النهضة.. وعقد اجتماعين غدا

تواصلت لليوم الرابع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين وتهدف للتباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت وزارة الري المصرية، أن الوزراء استهلوا الاجتماع بالإشارة للمناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين وقامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني، وتلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول لتفاهمات بشأنها إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين.

وتم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غدًا الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين.