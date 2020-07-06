هيئة الترفيه تعلن البروتوكولات الصحية للعروض في المطاعم والمقاهي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي.

وتضمنت البروتوكولات السماح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، واشتراط تخصيص مكان للعازف، مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والزوار والعاملين.

وشددت الهيئة على إلزام مقدمي العروض بلبس الكمامة طوال فترة الوجود في الموقع، في حين منعت الهيئة تقديم العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض.

وجاءت هذه الاشتراطات استكمالاً للدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، الذي نشرته الهيئة في وقت سابق، واشتمل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات التي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي والوقائي.