محافظ ساما: بيانات الإنفاق الاستهلاكي شهدت ارتفاعا منذ عودة فتح اقتصاد المملكة.. وإشارات إيجابية قادمة من سوق النفط

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، إن بيانات الإنفاق الاستهلاكي شهدت ارتفاعا منذ عودة فتح اقتصاد المملكة في نهاية مايو، ونرى ضوءا في نهاية النفق ومع ذلك ما زلنا يقظين.

وأضاف في مقابلة مع بلومبيرج أنه “من المبكر” الحديث عن أن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد “V-shape recovery” بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتابع أن المسؤولين يؤمنون بمرونة الاقتصاد السعودي، ولكن هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من كورونا أو التطورات السلبية للاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المسؤولين لا يرون تغيرا جوهريا في احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في يونيو، وفقا للبيانات الأولية، مستوى الاحتياطي “مازال مريحا”، ويمكن دعمها من خلال “الإشارات الإيجابية القادمة من سوق النفط التي نراها الآن”.