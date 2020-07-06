الجيش الليبي: تركيا خصصت حاكما عسكريا لطرابلس.. والوفاق انتهت صلاحيتها

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الاثنين، في حديث خاص مع “العربية/الحدث”، بأن الهجمات التي ضربت منظومة هوك التركية بالقاعدة “موجعة”، مشيراً إلى أن هذا الهجوم مهم في التوقيت.

أضاف المحجوب أن حكومة الوفاق قد انتهت صلاحيتها، وأن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي وأنقرة التي تخشى أساساً من قواته. وعن مدينة سرت أوضح العميد أنها خط أحمر، مؤكداً أن تركيا تحاول توسع تدخلها في ليبيا، حيث خصصت حاكما عسكريا لطرابلس.

في السياق، أكد المحجوب أن الدول الأوروبية ترفض تدخل تركيا في بلاده.