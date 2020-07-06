صاحب الصورة الشهيرة.. نجا من أحداث 11 سبتمبر وتوفي بكورونا

توفي الأمريكي ستيفن كوبر، البطل الرئيسي في الصورة الشهيرة التي التقطت لحظة الهجوم الإرهابي على مبنى التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعادت شبكة “سي إن إن” نشر الصورة التي لقيت انتشارا واسعا وظهرت على أغلفة المجلات ونشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية وشاهدها الكثيرون حول العالم.

وقالت جانيت راشز التي كانت زوجة لتستيفن لنحو 33 عاما، إن “كوبر” كان متجها وقت الحادث لإيصال وثائق دبلوماسية عندما طلب منهم شرطي الابتعاد عن المكان فورا.

يظهر كوبر على أقصى يسار الصورة مرتديا قميصا أسود ونظارة ويحمل مغلفا بيده ويركض بعيدا عن الركام والدخان الذي يظهر في خلفية الصورة.

وأضافت زوجته: “لم يكن يعلم بالتقاط تلك الصورة إلا بعد نحو أسبوعين عندما كان يطالع الصحف والمجلات”.

وأشارت راشز إلى أنه كان فخورا للغاية بهذه الصورة، وكان يحتفظ بها في محفظته ويعرضها لكل من يقابلهم.