تغطية منطقة الحدود الشمالية بالجيل الخامس (5G)

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أعلنت شركة زين السعودية تغطية منطقة الحدود الشمالية بتقنية الجيل الخامس .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تطلعه بأن تُسهم هذه الخدمة في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمنطقة ، ودفع عجلة التحوّل الرقمي ويسرّع تحقيق اقتصاد المعرفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وثمن سموه جهود زين السعودية في هذا السياق ، متأملاً بأن يستفيد جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة وقطاع الأعمال من هذه الخدمة المتطورة.

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أطلق مبادرة ” رقمنة الشمالية ” لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمنطقة وتفعيل التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية كافة للاستفادة المثلى من البيانات والمعلومات المتاحة لتعزيز عمليات التخطيط، انطلاقًا من البيانات الدقيقة المحللة وفق أحدث منهجيات التحليل ، إضافة لتمكين المبادرين بالأعمال للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعالم الافتراضي.