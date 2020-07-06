بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أعلنت شركة زين السعودية تغطية منطقة الحدود الشمالية بتقنية الجيل الخامس .
وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تطلعه بأن تُسهم هذه الخدمة في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمنطقة ، ودفع عجلة التحوّل الرقمي ويسرّع تحقيق اقتصاد المعرفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وثمن سموه جهود زين السعودية في هذا السياق ، متأملاً بأن يستفيد جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة وقطاع الأعمال من هذه الخدمة المتطورة.
يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أطلق مبادرة ” رقمنة الشمالية ” لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمنطقة وتفعيل التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية كافة للاستفادة المثلى من البيانات والمعلومات المتاحة لتعزيز عمليات التخطيط، انطلاقًا من البيانات الدقيقة المحللة وفق أحدث منهجيات التحليل ، إضافة لتمكين المبادرين بالأعمال للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعالم الافتراضي.
تغطية منطقة الحدود الشمالية بالجيل الخامس (5G)
بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أعلنت شركة زين السعودية تغطية منطقة الحدود الشمالية بتقنية الجيل الخامس .