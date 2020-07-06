زعيم حزب إيطالي: الصين ملأت رئة العالم بـ #كورونا لتسيطر عليه اقتصاديا

جدد الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتيو سالفيني، اتهام الصين بنشر فيروس كورونا المستجد من أجل “استعمار العالم اقتصاديا”، حسب تعبيره.

وأضاف سالفيني عبر راديو تي جي كوم 24: “يبدو واضحا لي تماما، ولا أعرف ما إذا كان عن قصد أو أنه حدث بشكل لا إرادي أن الصين نشرت العدوى في بقية العالم لاستعماره اقتصاديا. الآن لا أريدهم أن يأتوا ليشتروا فنادق أو أعمالا تجارية أو منازل أو أراضي أو مصانع إيطالية بأبخس الأثمان”.

وأعرب عن أمله أن “تقول الحكومة الإيطالية شيئا الآن على العلن”.

وأضاف: “في الصين نظام شيوعي دموي. التعامل مع بكين تعامل مع نظام دموي”.

وشدد على أن هناك “161 دولة في العالم صوتت لصالح لجنة تحقيق” في انتشار كوفيد-19، بينما “من الواضح أن الحكومة الإيطالية نائمة”.