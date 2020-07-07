صفعة لعصابات “أردوغان” بضبط كميات من الأسلحة التركية في السودان

أعلنت الجهات الأمنية في السودان أنها وضعت يدها على أكثر من 468 قطعة سلاح مهربة من تركيا كانت محملة في عربة من نوع لاندكروزر بولاية القضارف شرقي السودان.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تمكّنت الشرطة الأمنية بولاية القضارف محلية القريشة من ضبط 468 مسدس تركي الصنع محملة بعربة لاندكروزر.

وقال المقدم شرطة حقوقي خضر الأمين مدير إدارة الشرطة الأمنية بولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن الضبطية تأتي في إطار الخطط الموضوعة للحد من الجرائم ومحاولات تهريب الأسلحة عبر الولايات.

وأشار إلى توفر معلومات لإدارته عن قيام شبكة إجرامية بتهريب الطبنجات عبر الحدود بمحلية القريشة، فتم تكليف فريق ميداني للقبض على الجناة وتفكيك الشبكة، مضيفاً أنه وأثناء محاولات ضبط عربة الجُناة، تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع القوة دون وقوع خسائر في الأرواح، وحاول الجناة الفرار تاركين خلفهم المعروضات.

وتم ضبط 468 طبنجة تركية الصنع، مبيناً أن المضبوطات تم تحويلها الى بلدية القضارف واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة بالقسم الأوسط القضارف.

من جانبه طالب مسؤول أمني سوداني المواطنين التبليغ عن كل الأنشطة المشبوهة أو التي يمكن أن تهدد السلامة العامة.