فيروس #كورونا في إيران… عدد الضحايا 66400 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة الوفيات جراء كورونا في 342 مدينة في إيران تزيد عن 66400 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خوزستان 5075 شخصًا، وفي خراسان رضوي 4690، وفي أصفهان 3255، وفي البرز 2065، وفي أذربيجان الشرقية 1945، وفي أذربيجان الغربية 1880، وفي كرمانشاه 1690، وفي همدان 1485، وفي أردبيل 716، محافظة مركزي 675، وفي بوشهر 670، وفي إيلام 470.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام أن عدد الوفيات في الـ 24 ساعة الماضية كان 160 وعدد المرضى تحت العناية المركزة 3201 .

وقالت: محافظات خوزستان، وهرمزكان، وبوشهر، وكرمانشاه، وكردستان، وإيلام، وأذربيجانين الشرقية والغربية وخراسان رضوي في وضع أحمر.

ومحافظات كلستان، وألبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان وبلوجستان في حالة إنذار.

وقال مرداني في لجنة مكافحة كورونا إن عدد الأشخاص المصابين وحتى ضحايا كورونا في إيران أكثر من الإحصائيات المنشورة، لأنه ليس كل من يموت بسبب كورونا يصل إلى المستشفى كما أن العديد من الاختبارات التشخيصية لا تحدد حالات الإصابة بالضبط.

في طهران، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة مقبرة بهشت ​​زهرا عن الزيادة في عدد الضحايا: إن الأرقام التي نراها في الأيام الـ 75 الماضية غير مسبوقة وإذا لم تتم ملاحظة القواعد، فإن طهران ستعود إلى الظروف الصعبة … المقابر في جميع أنحاء البلاد لديها ظروف وأرقام خاصة والأرقام المتوفرة في طهران لا يمكن مقارنتها ببقية مدن البلاد.

وقال رئيس جامعة إيران للعلوم الطبية عن حالة المستشفيات في البلاد، وخاصة في طهران: في الأسابيع الأخيرة، خاصة منذ يوليو في طهران، يزداد انتشار كوفيد- 19 ولدينا زوار يوميًا أكثر من 21 يونيو ولقد واجهنا دائما قيودا في مجال أسرّة المستشفيات.

وأعلن نائب وزير الصحة في النظام عن إمكانية عودة بعض القيود بسبب كورونا إلى طهران بعد زيادة عدد المرضى في الأيام الأخيرة.