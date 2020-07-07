“موانئ”: 15% ارتفاعا في المواد الغذائية الصادرة والواردة خلال 2020

شهدت موانئ المملكة ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، بواقع 12 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، إن في بيان لها، أن ميناء جدة الإسلامي جاء في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والو

اردة خلال نفس الفترة، بواقع 5 ملايين طن، يليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواقع 4.2 مليون طن.

وبينت الهيئة إن هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية، تأتي تأكيداً على فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي نفذتها “موانئ” بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة منذ بداية جائحة كورونا المستجد، كما يؤكد على جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار في أصعب التحديات، ما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وأشارت الهيئة إلى آن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو الماضي ارتفاعاً في إجمالي البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، كما حققت نمواً آخر في بضائع المسافنة بـ212 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8%.