“الإحصاء”: 11.8% من السعوديين بلا عمل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر، خلال الربع الأول من 2020، بلغ 5.7%، وهو ذات المعدل في الربع الأخير من 2019.

وقالت الهيئة في نشرتها الفصلية حول سوق العمل، والتي نشرتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وتناولت الفترة التي سبقت بدايات أزمة جائحة كورونا، إن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان ارتفع بنسبة 1.8%، ليصل إلى 58.2%، مقارنة بالربع الأول من 2019.

وانخفض معدل البطالة من 12 إلى 11.8%، ووصلت إلى 28.2% بين السعوديات، بانخفاض قدره 2.6%، مقارنة بـ5.6% للسعوديين، بارتفاع قدره 0.7%.

وبلغ عدد المشتغلين في سوق العمل من السعوديين وغير السعوديين، 13 مليونا و635 ألفا و612 شخصا، بينهم 3 ملايين و203 آلاف و423 سعوديين، الذكور منهم 2 مليون و66 ألفا و553، والإناث مليون و136 آلاف و870.

بينما يبحث مليون و15 ألفا و820 سعودي وسعودية عن العمل، بينهم 186969 سعودي، و828851 سعودية.