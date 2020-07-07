“فيفا”: تأجيل مدن كأس العالم 2026.. بسبب #كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تأجيل قراره النهائي بشأن المدن التي ستستضيف كأس العالم 2026، والتي تشترك فيها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مدير البطولات في “فيفا” كولين سميث، في ورشة عمل افتراضية اليوم الثلاثاء، مع ممثلي 17 مدينة أمريكية تحت التقييم: “اضطررنا بالطبع للتأجيل ومن الصعب وضع موعد نهائي لأننا لا نعرف موعداً للبدء”.

وكان من المفترض أن تبدأ ورشة التقييم في مارس الماضي عبر اجتماعات شخصية لكنها تأجلت بسبب الفيروس، وعقدت كندا والمكسيك، وتملك كل منهما ثلاث مدن مرشحة، ورشات عمل في وقت سابق هذا العام قبل إجراءات العزل العام.

وتترشح من الولايات المتحدة مدن أتالانتا وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي ودالاس ودنفر وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجليس وميامي وناشفيل ونيويورك / نيوجيرزي وأورلاندو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو باي وسياتل وواشنطن، على أن يختار “فيفا” من بينها 16 مقراً محتملاً لاستضافة البطولة.

وأشار سميث إلى أن الاختيار يستند على معايير مثل الموقع والمواقيت وحالة الطقس.