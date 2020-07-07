انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إصابات #كورونا في أمريكا

انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما

في الولايات المتحدة، تعافي الطلب علي الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 40.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0703بتوقيت جرينتش منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلي 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو تموز وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وتوقع ستة محللين في استطلاع اجرته رويترز أن تظهر بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة غدا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.