عمدة “أتلانتا” الأمريكية تعلن إصابتها بـ #كورونا: الأعراض سلبية.. والفحص إيجابي

أعلنت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا الأميركية، كيشا لانس بوتومز، والتي كانت مرشحة لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها جو بايدن، أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت كيشا لانس بوتومز في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “لقد وصل كوفيد-19 إليّ، لا أعاني من أية أعراض، لكن فحصي كان إيجابيا” .

وقالت بوتومز لشبكة “سي ان ان” انها قررت الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد مع زوجها الذي كان ينام لساعات أطول من العادة منذ الخميس، وإن نتيجتهما جاءت ايجابية.

وأضافت: “لا أزال في حالة من الصدمة، لأنه ليس لدي أدنى فكرة حول كيفية تعرضنا للفيروس”.

وأوضحت أنها تعاني من عوارض طفيفة مثل أوجاع الرأس والسعال الجاف، لكنها ظنت أنها ناجمة عن حساسية.

ورئيسة بلدية اتلانتا التي جرى تداول اسمها كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، عرفت خصوصا بخطاب لاذع ألقته في 29 مايو، طالبت فيه المحتجين على مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، بالعودة إلى منازلهم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في العالم، حيث اقترب عدد المصابين فيها من 3 ملايين، وما يزيد عن 130 ألف ضحية.