بأمر خادم الحرمين.. بدء صرف الدعم النقدي للسعوديين العاملين في نقل الركاب

بدأت الهيئة العامة للنقل في صرف مخصصات دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي صدرت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتهدف اللفتة الأبوية الملكية إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت المبادرة دفع الحد الأدنى من الرواتب، بواقع 3 آلاف ريال شهرياً لكل مستفيد، ولمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي 9 آلاف ريال.

وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبد المجيد الطاسان: إن المبادرة تتكامل بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصرف بدأ فعلياً لأولى مجموعات الاستحقاق يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الطاسان أن المبادرة شملت من يعملون بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى.

وأوضح أن هذه المبادرة الإنسانية شملت الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة”، لافتًا إلى أن هناك جملة اشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من 20 أبريل وحتى 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني www.tga.gov.sa.