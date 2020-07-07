أربعة سعوديين يقتحمون تشكيلة الاتحاد الآسيوي التاريخية للمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لقارة آسيا في كاس العالم للمنتخبات تاريخياً والتي اختيرت بناءا على تصويت الجماهير لقائمة مختارة من قبل الاتحاد القاري.

وشهدت التشكيلة أربعة لاعبين سعوديين وهم أسطورة الحراسة محمد الدعيع، والمدافع عبدالله سليمان، وقائد الأخضر وصاحب أول أهداف السعودية في كأس العالم فؤاد أنور، بالإضافة إلى الهداف التاريخي للأخضر في المحفل العالمي فؤاد أنور.

كما ضمت التشكيلة التاريخية نجوما عالميين أمثال الكوري هيونغ سون نجم توتنهام الانجليزي وبارك جي سونغ نجم مانشستر يونايتد الانجليزي.