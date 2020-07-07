عودة كورونا في أمريكا تضغط على البورصات الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء مع إقبال مستثمرين على البيع لجني أرباح في أعقاب مكاسب الجلسة السابقة بفضل تحرك الصين لدعم السوق، كما أثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، على المعنويات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% بعد أن اقترب من أعلى مستوى في شهر.

وهرع المستثمرون لدخول السوق الصينية التي تشهد مكاسب ضخمة، ما أدى لصعود الأسهم المدرجة في بورصة شنغهاي، لأعلى مستوى في خمسة أعوام، وامتد التفاؤل للأسواق العالمية أمس الاثنين.

وتراجعت أسهم البنوك 2% اليوم بعد مكاسب 4% في الجلسة السابقة.

كما دفعت أسهم شركات الطاقة السوق للهبوط مع نزول أسعار النفط وسط مخاوف على تعافي الطلب على الوقود.

وهبط سهم هايدلبرغ سيمنت 2% بعدما قالت الشركة إن مراجعة لأصولها اضطرتها لتجنيب رسوم انخفاض بـ 3.2 مليار يورو بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ونزل سهم مجموعة الخدمات الغذائية الفرنسية سوديكسو 1.5% بعد خفض توقعات المبيعات في الربع الأخير وفي نصف العام الجاري بأكثر مما كان متوقعاً قبل جراء الجائحة.