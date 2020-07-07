لعنة الطيران المجهول تطارد القوات التركية في سوريا

شنّ طيران مجهول الهوية، أمس الاثنين، غارتين على منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة للقوات التركية والفصائل التابعة لها في شرق سوريا.

وكان طيران مجهول أيضا قد شن هجمات على قاعدة الوطية في ليبيا، ونجح في تدمير كافة الدفاعات التركية بها، وقتل 7 ضباط أتراك، بينهم قائد عسكري برتبة عالية.

وقالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان بريف تل أبيض، ولم تسفر عن خسائر بشرية، فيما استهدفت الغارة الثانية بلدة أبو شاخات بريف رأس العين لم تسفر أيضاً عن خسائر.

ورفعت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية التابعة لها جاهزيتها في المنطقة بعد الغارات، فيما دخل رتل جديد للقوات التركية إلى الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، ضم نحو 20 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، توجهت نحو المواقع التركية المنتشرة في منطقة وقف إطلاق النار بريف إدلب.