اعتقال قيادي في وكالة الفضاء الروسية بتهمة “الخيانة العظمى”

أعلنت وكالة الفضاء الروسية عن اعتقال إيفان سافرونوف، مستشار رئيسها لشؤون السياسة المعلوماتية، روس كوسموس، اليوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة العظمى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.

وكان سافرونوف يعمل صحفيا في صحيفة “كومرسانت” الروسية متخصصا بمواضيع التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء، قبل تعيينه في وكالة الفضاء الروسية في منتصف مايو الماضي.

وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى، مشددة على أن التحقيق لا يزال مستمرا.