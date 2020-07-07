مضاربة بالعصي واقتحام لمسجد بالقاهرة.. والأوقاف تكشف الحقيقة

أظهر فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة بالعصي داخل أحد المساجد اتضح أنه في حي المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثار الفيديو استياء نشطاء وأدانوا الواقعة، وطالبوا بالتدخل الفوري لمحاسبة أطراف المضاربة.

ولم يمر وقت حتى تدخلت وزارة الأوقاف لإيقاف الجدل وبيان الحقيقة قائلة “إن الفيديو تم تصويره في زاوية صغيرة كانت معدة في وقت سابق للصلاة وليست مسجدا كبيرا، وهي ليست تابعة للوزارة، ومغلقة منذ انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة “أن سبب الشجار يعود إلى قيام صاحب المكان بتعديل وجهة النشاط بعد أن أعده الأهالي وقاموا بفرشه وتكيفه للصلاة، والإصرار على تحويله ورشة خاصة به، وبالفعل قام بتعليق لافتة بذلك”.

وتابعت أن الأمر تطور بعد ذلك حيث قام الأهالي بتخزين لحوم بغرض توزيعها على الفقراء والمحتاجين ليقوم صاحب المكان بفصل التيار الكهربي وإفساد اللحوم عن آخرها، وحدث الشجار اليوم، وحرر محضر بالواقعة.