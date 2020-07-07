نصر الله يخطب ود أمريكا: لا نريد تطبيق النموذج الإيراني في لبنان

في تصريحات على ما يبدو أنها تخطب ود أمريكا قال حسن نصر الله، الأمين العام لمليشيات حزب الله، إننا حينما نطلب من إيران بيعنا المشتقات النفطية لا يعني هذا أننا نريد تطبيق النموذج الإيراني في البلاد.

وأضاف نصر الله، في تصريحات صحافية، أننا لن نقف عقبة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات لإنقاذ لبنان في أزمته، وفقا لقناة RT الروسية.

وتابع نصر الله الذي طالما اعتبر الغرب عدوه الأول والموالي لإسرائيل، أن التوجه شرقا لا يعني قطع العلاقات مع الغرب وأي دولة لديها استعداد أن تساعد لبنان وأن تضع ودائع وتقدم قروض وغيره فإنه أمر منفتحون عليه.