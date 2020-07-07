انفوجرافيك.. أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

تستضيف المملكة العربية السعودية قمة عربية صينية في وقت قريب.

وأعلن منتدى التعاون العربي الصيني، أن الجانبين وافقا على عقد قمة من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب.

ورحب الجانبان باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الصينية، ومن المقرر تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان “إننا سنسعى قريبا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية”.