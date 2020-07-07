أمريكا تتيح رقم “واتساب” للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري في الدول العربية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن رقم لحساب واتساب للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني في الدول العربية.

وأفادت صفحة وزارة الخارجية الأميركية بالعربية على تويتر بأنه “بفضل الأنشطة التمويلية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة ضد الأبرياء في البلدان العربية”.

وأضافت “تواصل معنا على رقم الواتساب أو تليجرام إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم الإجرامي”.

ورقم الواتساب هو: 2022941037 001. أما حساب تليغرام فهو: [email protected]

وقالت الخارجية الأمريكية إن إيران تتحدى مجلس الأمن من خلال توفير الأسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة، والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تستخدم هذه الجماعات الأسلحة الإيرانية والتدريب والتمويل لزعزعة استقرار المنطقة ونشر العنف.