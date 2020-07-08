وزير الشؤون البلدية والقروية يطلق خدمة “حجز موعد إلكتروني” عبر منصة بلدي

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال اجتماعه بأمناء المناطق والمحافظات، اليوم، خدمة “حجز موعد إلكتروني” والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية، مما يسهم في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، ويمكن المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن خدمة “حجز موعد إلكتروني” تتيح للعملاء الاستفادة من هذا الخدمة عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم تسجيل الدخول في “منصة بلدي” واختيار “خدمات بلدي” وعبر هذه النافذة يتم اختيار “حجز موعد” ثم يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج البيانات، ومن ثم اختيار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية، مما يسهم في انجاز معاملة المستفيد وانهائها بسرعة ودقة عالية، مضيفة أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.