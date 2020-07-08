ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم
وفي آخر التطورات، قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، إن الحصيلة اليومية للوفيات من حالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد – 19، زادت بواقع 126 وفاة، لترتفع إجمالاً إلى 44517.
وكانت بريطانيا اتخذت يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية، مع السماح للناس بارتياد المطاعم والذهاب لمحال تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.