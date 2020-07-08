وكانت بريطانيا اتخذت يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية، مع السماح للناس بارتياد المطاعم والذهاب لمحال تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.