ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، إن الحصيلة اليومية للوفيات من حالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد – 19، زادت بواقع 126 وفاة، لترتفع إجمالاً إلى 44517.