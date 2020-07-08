توصية من “الشورى” بانتهاء الولاية على القاصر ببلوغ سن الـ18

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته “عن بعد”، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة موضوعات إلى جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.

وجاء من بينها، موافقة الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبد الله أنصاري، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435 هـ، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس.