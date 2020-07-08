وزير الخارجية المصري: استقرار ليبيا لن يتحقق إلا مع نزع سلاح المليشيات

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، أن مصر تدعم الحوار السياسي في ليبيا، كما جاء في إعلان القاهرة الذى يتوافق تماما مع قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يكون عبر تشكيل حكومة يوافق عليها كل الليبيين ومجلس النواب وأيضا تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد الجيش وتوزيع عادل للثروة.

وأضاف شكرى، خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد قبل أسابيع أهمية وقف إطلاق نار غير مشروط، ووقف التحركات العسكرية والعدائية والتوصل إلى حل ليبي.