الاتحاد يكذب المولد: ليس له متأخرات مالية أو مستحقات

أصدرت إدارة نادي الاتحاد، اليوم، بيانا حول ما بدر من اللاعب فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته باستلامها قبل أن يعود للتدريبات.

وقال البيان: يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم أنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي.

فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير

ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات -كما يرى- لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته، ويعول عليه كثيرا خصوصا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب، فهناك وسائل عديدة كفلها النظام، يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم -إن وجدت- دون المساس بمصلحة النادي، مع التأكيد على استمرار العمل بكل احترافية، ومعاملة اللاعبين على حد سواء، والالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، وعليه ستطبق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع، من حقوق وواجبات وعقوبات.