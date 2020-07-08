المملكة تؤكد على أهمية إخضاع منشآت إسرائيل النووية للرقابة الدولية

قال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة،خالد منزلاوي،اليوم، إن المملكة تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689.

و شارك منزلاوي في حلقة العمل الافتراضية غير الرسمية بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية

و جاءت المشاركة من منطلق دعم المملكة العربية السعودية للجهود الدولية الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل،