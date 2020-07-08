وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين لحي سكني في مأرب بصاروخ باليستي

أدان وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، بشدة إستهداف مرتزقة إيران “المليشيا الحوثية” حي سكني مكتظ بالسكان في منطقة الروضة وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي “ايراني الصنع” والذي أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين.

وقال الإرياني إن استمرار المليشيا الحوثية في إستهداف منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية واقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة،نابع من حقد دفين على المدينة وأبنائها الذين كانوا اول من تصدى للمخطط الانقلابي والمشروع الإيراني.

وأضاف أن مليشيا الحوثي عجزت عن إحداث اختراق عسكري باتجاه مدينة مأرب رغم كل رهاناتها والأنساق البشرية والعتاد العسكري الذي دفعت به لتعود كل مرة بخفي حنين، وراحت ترمي حمم فشلها وخيبتها باطلاق صواريخ باليستية للانتقام من المدينة التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين.

وتابع أن مأرب التي قاومت مليشيا الحوثي وانتصرت واسقطت أسطورة المليشيا التي لا تقهر في اوج قوتها بعد التمرد والانقلاب على الدولة ومؤسساتها ونهب عتاد الجيش في العام 2015، لن تستسلم اليوم امام محاولات ترهيبها وتركيعها والنيل من عزيمة ابنائها بهذا الاستهداف الجبان.