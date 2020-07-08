النمسا: لدينا وثائق تثبت تورط المخابرات التركية بأعمال العنف في فيينا

كشف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، عن ورود معلومات ومؤشرات تؤكد مشاركة جهاز المخابرات التركية في أعمال الشغب والعنف التى وقعت في فيينا الاسبوع الماضي بعد اعتداء أتراك على مظاهرة سلمية للأكراد.

وقال نيهمر فى تصريحات صحافية، إن جهاز المخابرات التركي متورط في أعمال الشغب التي حدثت مؤخرًا في فيينا بحسب أدلة وتقارير جمعتها عناصر امنية قامت بتصوير المشاركين من المتظاهرين اليساريين الأكراد.

وأوضح نيهمر أن التحقيقات فى هذه الاحداث أخذت منحى جديدا بعد ثبوت ضلوع تركيا فيها، لافتا الى انه لديه وثائق ومقاطع مصورة تدين العناصر التركية التى تورطت فى الأعمال التخريبية فى فيينا.

وكانت عناصر تركية قد اعتدت على مظاهرات للأكراد فى فيينا على مدار 4 أيام مما تسبب فى شغب وتدمير ممتلكات وإصابة رجال شرطة نمساويين.