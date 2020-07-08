الغذاء والدواء: خلل في أحد أجهزة قياس الحرارة بالسوق بسبب قراءات غير دقيقة

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن وجود خلل في جهاز Non- contact forehead – infrared Thermometer IM-9001 بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتوقف عن استخدامه واسترجاع قيمة الجهاز من منفذ بيع الجهاز.

#الغذاء_والدواء تصدر تنبيهًا حول وجود خلل في جهاز Non- contact forehead – infrared Thermometer IM-9001 بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم، وتنصح المستهلكين بالتوقف عن استخدامه واسترجاع قيمة الجهاز من منفذ بيع الجهاز.https://t.co/R7IDEulaTi pic.twitter.com/pFY0ewrNTc

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) July 8, 2020