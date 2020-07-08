“الخدعة المشينة”.. رئيس بنك باركليز السابق يكشف تفاصيل فضيحة رشاوى قطر

كشف ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، تفاصيل فضية التلاعب والرشاوى القطرية.

ووفقا لوكالة بلومبيرج، قال أجيوس إنه شعر بالصدمة من اتفاق شراء قطر أسهما في البنك في محاولة إنقاذه من الإفلاس وسط الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في العام 2008، معتبر الاتفاق “خدعة مشينة”.

ووفقا لشهادة أجيوس، كان الاتفاق يقضي حينها بأن تتقاضى قطر، عبر جهاز قطر للاستثمار، 280 مليون جنيه إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم لدى البنك، في محاولة لإنقاذ انهياره في ذروة الأزمة المالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي خلال شهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، إنه لم يتم إخطاره بالرسوم المدفوعة إلى قطر الغنية، إلا بعد سنوات من ذلك.

وخلال استجواب فارلي، كشفت شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز”، الثلاثاء، أن أجيوس أخبر المدعين أن الاتفاقية كانت “شائنة”، وكان لا يجب إبرامها بدون مساهمة المجلس.